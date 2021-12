Lavagem da estátua de Zumbi inicia celebrações do dia da Consciência Negra

As celebrações do dia da Consciência Negra começaram cedo em Salvador, neste domingo, 20. Mesmo com muita chuva aconteceu na Praça da Sé a 8ª Lavagem da Estátua de Zumbi dos Palmares.

O cortejo da Lavagem saiu da Sede da Unegro, na Rua Frei Vicente, no Pelourinho, às 9h,em direção à Estátua de Zumbi, que teve sua base lavada pelas baianas, no tradicional ritual de purificação com muita água de cheiro e alfazema.

Não deixe de conferir o especial da consciência negra do Portal A TARDE.

Mesmo com chuva muitos compareceram a celebração (Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

adblock ativo