Lavagem da Estátua de Zumbi e caminhada marcam Dia da Consciência Negra

Um ato político e cultural que já virou tradição marcou em Salvador o Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado nesta terça-feira, 20. A 10ª edição da lavagem da Estátua de Zumbi, que aconteceu nesta manhã, na Praça da Sé, reuniu representantes da União de Negros pela Igualdade (Unegro) e de diferentes movimentos sociais.

Com o tema “Rebele-se contra as opressões – Moa do Katendê vive!”, o evento prestou uma homenagem ao mestre de capoeira, que foi assassinado no primeiro turno das eleições, após uma discussão política.

>> Tradicional Caminhada da Liberdade é cancelada por falta de apoio

A programação conta ainda com o 2º Festival de Saraus e Slams da Consciência Negra: pela vida da juventude, contra o genocídio. Mais tarde, a partir das 14h, acontece a 39ª Marcha da Consciência Negra , que sai do Campo Grande com destino à Praça Municipal de Salvador.

Promovido pela Coordenação Nacional de Entidades Negras (Conen), o evento vai homenagear lideranças como Osvaldo Orlando da Costa (1938-1974), líder revolucionário da guerrilha do Araguaia; Marielle Franco, feminista, ativista dos Direitos Humanos e vereadora do Rio de Janeiro assassinada este ano; mestre Moa do Katendê, capoeirista; e o jovem Charlione Lessa Albuquerque, estes dois últimos assassinados durante as eleições.

adblock ativo