Lavagem celebra aniversário e fertilidade de matriarca

Eram 9h da manhã e Maria da Conceição Souza Santos, de 72 anos, já estava cercada de familiares e amigos. Na sala cheia da Associação de Baianas de Fazenda Coutos, sua sobrinha tentava ajustar a faixa brilhante do traje de baiana na cabeça de Maria, que acompanhava os preparativos das companheiras com tranquilidade e alegria.

Este domingo é aniversário dela, que é conhecida no bairro como 'Maria Grande', mas o real motivo da comemoração pode parecer um pouco inusitado: a comunidade se preparava para a 11ª Lavagem da B… de Maria Grande. O evento, que reuniu moradores da região e diversas manifestações culturais locais, celebra a fertilidade da matriarca, que teve 32 filhos, sendo cinco gestações de gêmeos.

O cortejo se concentrou na rua 50 do Bairro de Fazenda Coutos III, subúrbio de Salvador. As meninas, com trajes verdes e colares de contas, carregavam bastões com toalhas, sabonetes e buchas para "lavar a b... de Maria". A própria Maria carregava um estandarte com calcinhas penduradas, encabeçando a ala de baianas. Uma roda de capoeira se formava, e alunos das escolas de taekwondo, futebol e boxe usavam seus uniformes.

Origem

Tudo começou com uma brincadeira dos amigos de Maria, no seu aniversário em 2006: as baianas da Irmandade de Ogum fizeram um cortejo em sua homenagem, e mobilizaram pessoas de todo o bairro.

A celebração acabou se tornando uma grande festa anual, com presença de projetos locais de educação e esportes, alunos da creche comunitária, e apoio da polícia militar e da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Apesar da referência à parte íntima da matriarca, o clima era de respeito e admiração. Ao ver a dimensão que o evento tomou na comunidade, Maria Grande fica feliz. A baiana conta que se casou pela primeira vez aos 11 anos, quando teve seu primeiro filho: "Daí era um na mão e um no chão. Minha irmã cuidava deles enquanto eu trabalhava", lembra.

Ela teve três maridos ao longo da vida, e contou, principalmente, com a ajuda da família e dos filhos mais velhos: "Marido naquela época não queria ficar com mulher com muito filho. Eu já dizia: 'já que você não quer, tenho casa e trabalho'", conta. Ao ser perguntada sobre a idade de seus 32 filhos, brinca: "Eu nem sei lhe dizer".

O mais velho tem 48 anos, e a mais nova, 26. Antônio Queiroz, de 43 anos, é um dos filhos do meio, e ajudou a organizar a festa. Coordenou o festejo, soltou fogos, e distribuiu sabonetes, buchas e toalhas para a 'lavagem'. Ele conta que apoiou a ideia da festa desde o início: "É bom porque junta as pessoas. Todo mundo colabora, todo mundo brinca", conta.

Incentivo local

A capitã da Polícia Militar (PM-BA), Carla Sousa, foi comandante da base de Fazenda Coutos, e apoiou o crescimento do evento nos últimos cinco anos. Ela foi escolhida por Maria Grande para ser madrinha da festa. "Percebemos que a festa tinha uma grande importância para mostrar as iniciativas da comunidade, e tentamos fortalecer cada vez mais o evento", diz.

Este ano, a festa tem apoio da rede Viva Nós, Falando de Nós, associação comunitária criada no ano passado para fomentar o desenvolvimento da região, tendo como base a economia solidária. Antônio Santana, representante da organização, comemora: "Cada um ajuda com alguma coisa, e valorizamos projetos de cultura e educação do bairro".

Dentre as organizações que participaram do evento, estavam a Creche Comunitária São José, o projeto de ensino de futebol e boxe Real Maderit, a Associação Afro-Cultural Nativos da Bahia, e o grupo de dança afro e capoeira Raízes.

*sob supervisão do editor--coordenador Luiz Lasserre

Lavagem celebra aniversário e fertilidade de matriarca | Foto: Divulgação/ATarde

