Lavador de carros pega veículo de cliente e derruba muro

Um lavador de carros, que não teve a identidade revelada, provocou um acidente ao pegar o veículo de um cliente na manhã deste sábado, 16.

Após dar voltas com o carro, o homem perdeu o controle da direção e acabou derrubando o muro de uma casa no bairro de Brotas, em Salvador.

Antes, ele também bateu em dois veículos que estavam estacionados na via. O acidente aconteceu próximo ao Colégio Estadual Luiz Viana Filho.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transportes de Salvador (Transalvador), o proprietário do automóvel deixou o veículo em um lava-jato no bairro e saiu para pegar o carro após a conclusão do serviço.

Após a lavagem, e antes do dono do veículo retornar, o lavador pegou o carro, uma pick up S10 (que é vendida a partir de R$ 70 mil) , e saiu pelas ruas do bairro, ocasionando o acidente.

Apesar da situação, ninguém ficou ferido e o dono do carro foi acionado, de acordo com o órgão municipal de trânsito.

