Lauro de Freitas tem dia violento com cinco mortes

Lauro de Freitas na Região Metropolitana de Salvador (RMS), teve um dia violento, nesta quinta-feira, 24. Cinco pessoas foram mortas e uma baleada durante três confrontos entre suspeitos de tráfico de drogas e a Polícia Militar.

O primeiro confronto ocorreu durante a madrugada, um homem conhecido como Toni foi morto. Segundo a polícia, ele é suspeito de gerenciar o tráfico na localidade de Vila Praiana. A polícia diz ter sido recebida a tiros durante uma ronda e, no revide, atingiu o suspeito. Ele foi socorrido para o Hospital Menando de Faria, mas não resistiu.

Outros dois embates ocorreram por volta das 15h, na localidade conhecida como Beco da Baiuca, no bairro de Ipitanga. Na ocasião, quatro suspeitos foram mortos.

De acordo com a polícia, os PMs foram acionados para averiguar denúncia de tráfico de drogas no Beco da Baiuca e, quando chegaram ao local, foram recebidos a tiros e revidaram.

No primeiro confronto no local, um suspeito foi baleado e preso e outros dois morreram.

No segundo confronto, que ocorreu minutos depois também no Beco da Baiuca, mais dois homens foram mortos. As identidades dos suspeitos mortos ainda não foram divulgadas.

O homem preso, que também não teve nome e idade revelados, foi encaminhado para a 23ª Delegacia Territorial.

