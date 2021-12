Lauro de Freitas é o próximo destino da Linha 2 do metrô

A ampliação da Linha 2 do metrô só depende da demanda. Para que a futura Estação Lauro de Freitas, no Km 3,5 da Estrada do Coco, seja construída, a Estação Aeroporto tem que atingir o volume de seis mil passageiros em horários de pico durante seis meses consecutivos para que os estudos da obra sejam iniciados e, consequentemente, assinada a ordem de serviço pelo governo estadual.

Atualmente, a Estação Aeroporto atende cerca de 35 mil pessoas por dia. Mas Hamilton Trindade, gestor de atendimento e operações da CCR Metrô Bahia, empresa responsável pela operação e manutenção do modal, explica que a estação nem sempre atinge o volume de passageiros nos horários estabelecidos. As informações são coletadas pelo uso das catracas de acesso às plataformas.

Hamilton explica, ainda, que quando a meta for atingida, as instituições responsáveis começarão as pesquisas e estudos envolvendo a construção da nova estação, fortalecendo a proposta de modal metropolitano.

A superintendente de mobilidade da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Grace Gomes, diz que levando o metrô de Salvador para a região metropolitana, pessoas de outros municípios poderão fazer o uso por meio de uma rede que integra ônibus e futuramente o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT).

O laurofreitense Leandro Marchiori, 29 anos, que utiliza o metrô para ir ao trabalho e à faculdade, explica que, caso a nova estação seja implantada, conseguirá realizar suas obrigações diárias em menos tempo. “Estudo e trabalho na capital, pego ônibus todos os dias até a Estação Aeroporto. Com uma estação em Lauro de Freitas vou economizar uns 20 minutos, além de me sentir mais seguro na volta pra casa, quando preciso pegar ônibus depois das 22h”.

Os trens da capital baiana atendem atualmente uma média de 370 mil usuários por dia. Só pela linha 2, por exemplo, passam cerca de 200 mil passageiros e pela linha 1, cerca de 170 mil. Cada trem comporta 1.000 passageiros em sua capacidade e o tráfego é aumentado nos horários de pico. Nesses períodos, são disponibilizados 20 trens por estação, oferecendo 20 mil lugares.

* Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo