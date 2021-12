Laudo pericial sobre caso Geovane fica pronto em até 10 dias

O processo de identificação do corpo do jovem Geovane Mascarenhas de Santana, confirmado na última terça-feira, 19, foi explicado por especialistas do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Salvador em entrevista coletiva realizada na manhã desta quarta-feira, 20. De acordo com o coordenador de antropologia forense do Departamento de Polícia Técnica (DPT), Paulo Peixoto, o laudo que apura a causa da morte de Geovane deve ficar pronto em dez dias.

Para identificação da mão do rapaz, encontrada carbonizada no dia 3 deste mês, foi realizado um exame papiloscópico que comparou as impressões digitais de Geovane. A cabeça e o tronco, ambos encontrados também carbonizados no dia 4 deste mês, passaram por sete departamentos de análises até serem reconhecidos pelos peritos através da comparação do tecido retirado da mão, dispensando, assim, a coleta de amostras de material genético de parentes da vítima.

De acordo com o diretor-geral do DPT, Elson Jeferson, não há dúvidas de que se trata do jovem, porque esses são exames complexos, que envolvem as coordenações de Tanatologia, Antropologia Forense, Anatomia Patológica, Necropapiloscopia e DNA. "O corpo já está liberado para o sepultamento e a identificação foi concluída. Todos os laudos periciais, que dependem de outros exames, ficarão prontos nos próximos dez dias", afirmou o diretor.

"Esse é um procedimento padrão para todos os casos semelhantes que chegam ao Departamento de Polícia Técnica. O menor ou maior tempo de conclusão das perícias dependem da qualidade das amostras coletadas e, nesse caso, tudo ficará pronto até a próxima semana", complementou Jeferson.

A Defensoria Pública chegou a emitir duas solicitações na manhã da última segunda-feira, 18, para que fosse coletado material genético dos familiares para assegurar o resultado final da identificação do corpo, mas, o pai do jovem, Jurandy Santana, acabou aceitando a identificação do corpo divulgada pelo Instituto Médico Legal (IML). "Estamos acompanhando o processo desde o começo e, após analisar os membros que foram encontrados, chegamos a um ponto em que já temos certeza que é ele", disse Jurandy.

O enterro de Geovane será realizado neste domingo, 24, no município de Serra Preta, cidade natal da família, localizada a 155 km da capital baiana.

