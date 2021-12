Laudo oficial é favorável a Kátia Vargas, diz advogado

O laudo do exame pericial oficial do acidente que matou os irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes Dias, no bairro de Ondina no dia 11 de outubro - que saiu na noite desta quarta-feira, 27 - pode ser favorável à Kátia Vargas Leal Pereira, de 45 anos, afirma o advogado de defesa da médica, Sérgio Habib, nesta quinta, 28.

Segundo Habib, o laudo constata que os danos causados à moto foram devido ao choque com um objeto fixo, descartando a colisão entre os veículos. "O laudo diz que a moto apresentava alguns danos no farol dianteiro, na parte do para-lama dianteiro e lateral, mas nada foi visto no fundo da moto. Ao dizer isso, a perícia afirma que o carro não bateu na moto", concluiu o advogado.

A perícia também contemplou o carro da médica, que não apresentou indicadores de colisão. Com relação às imagens das câmeras de segurança, o documento salienta que uma árvore cobre o momento em que antecede o choque da moto com o poste (não podendo ser constatado que a médica provocou o acidente).

"O laudo é totalmente favorável à doutora Kátia, porque é contrário ao que diz o Ministério Público, sobre o carro dela ter sido jogado contra o fundo da moto e imprensando no fundo da moto. Isso significa uma reviravolta do caso", diz Habib.

A partir desta sexta-feira, 25, uma nova etapa do processo será iniciada, com audiências no Fórum Criminal de Sussuarana, a partir das 8h. Na ocasião, testemunhas do caso serão ouvidas. No primeiro momento, serão ouvidas oito testemunhas do MP e outras oito da defesa da médica.

A equipe do Portal A TARDE tentou contato com a assessoria de comunicação do MP e com o promotor David Galo, mas sem resultado até as 9h45. A reportagem também tentou falar com o advogado da família dos irmãos, Daniel Keller, pelo celular e pelo telefone fixo do advogado, mas não conseguiu contado até a publicação desta reportagem.

