Laudo: Geovane foi morto por instrumento perfuro-cortante

O laudo da perícia técnica do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) aponta que a morte de Geovane Mascarenhas de Santana, 22 anos, foi provocada por um instrumento perfuro-cortante. Além disso, segundo o documento, o corpo da vítima foi embrulhado em plástico para ser carbonizado e dificultar a identificação.

"Em nenhum momento o laudo diz que foi morto por decapitação, como está sendo divulgado. (O documento, divulgado na semana passada) afirma que foi por instrumento perfurante/cortante", informou a assessoria de comunicação do DHPP.

O laudo informa ainda que o jovem foi mutilado, tendo várias partes do corpo cortadas e colocadas em lugares diferentes da cidade. O tronco, por exemplo, foi encontrado no Parque de São Bartolomeu. A mão esquerda e a cabeça foram achadas em Campinas de Pirajá.

Sobre o corpo ter sido queimado, a perícia informou que foi para que o corpo não fosse reconhecido. "Embrulharam em um plástico, pois dificulta saber quem é, porque o plástico cola no corpo. Tiraram a tatuagem (que Geovane tinha nas costelas) por meio de fogo", informou a assessoria do DHPP.

A identificação do corpo da vítima foi feita por meio de DNA.

O jovem desapareceu após ser abordado por três policiais militares na Calçada, em 2 de agosto, quando passava de moto pelo local. Durante a abordagem, o jovem foi agredido e depois colocado na viatura dos PMs.

Prisão prorrogada

Os suspeitos do crime são Cláudio Bonfim Borges, Jailson Gomes de Oliveira e Jesimiel da Silva Resende, das Rondas Especiais (Rondesp). Eles estão presos no Batalhão de Choque, em Lauro de Freitas.

Na última terça, 16, a DHPP pediu a prorrogação, por mais 30 dias, da prisão dos policiais.

Sepultado

O corpo de Geovane foi enterrado no dia 22 de agosto no município de Serra Preta, cidade natal da família, a 155 km de Salvador. Familiares e amigos da vítima estiveram na cerimônia e pediram por justiça.

"Cumpri a minha missão, que era trazer para a família o que restou do meu filho e dar um sepultamento digno a ele. Hoje estou aliviado, pois sei o que tentaram fazer, que foi desaparecer com ele", desabafou o comerciante Jurandy Silva, pai de Geovane, na época do sepultamento.

