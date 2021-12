Laudo aponta que não há produtos químicos no Fórum do TRT

Um laudo indicou que não há produtos químicos no ar e ambientes do Fórum do Comércio, de acordo com nota divulgada, na quarta-feira, 18, pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) .

Segundo a análise da empresa Conforlab Engenharia Ambiental, não há resíduos de produtos que possam afetar a saúde dos frequentadores do prédio. Além disso, a instituição disse que a qualidade do ar atende ao que é determinado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O Fórum do Comércio está fechado desde que usuários e servidores passaram mal em decorrência de resíduos da dedetização realizada no fim de semana entre 28 de fevereiro e 1º de março. Após a ocorrência, a unidade chegou a ser reaberta, mas foi fechada novamente.

O expediente no Fórum foi suspenso até esta sexta, 20, mas nesta quinta, 19, o presidente do TRT5, desembargador Valtércio de Oliveira, se reúne com representantes da Vigilância Sanitária para disctir a reabertura da unidade.

