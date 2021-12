Laudo aponta que jovem foi morto em pomar com 2 tiros na cabeça

Guilherme dos Santos Pereira da Silva, de 17 anos, morreu de traumatismo cranioencefálico provocado por dois tiros na cabeça, segundo indicou laudo da necropsia, realizado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). O adolescente foi baleado no pomar do restaurante Paraíso Tropical, no Cabula, no dia 17 de abril.

O laudo foi enviado na tarde desta quinta-feira, 4, ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que divulgou as informações. O laudo necroscópico apontou também que não havia nenhuma outra lesão no corpo da vítima, além das marcas de tiros.

Segundo a polícia, ainda não é possível dizer qual o calibre da arma usada no crime, porque o laudo de balística e da perícia realizada no local do homicídio ainda não ficaram prontos. O corpo de Guilherme, que passou dois dias desaparecido, foi sepultado quatro dias depois do crime.

Foragido

Suspeito de ser o autor dos tiros, Fabilson Nascimento Silva, de 31 anos, o Barriga, é considerado foragido desde a última sexta, 28, quando a Justiça decretou sua prisão temporária. Após o crime, ele retirou o corpo de Guilherme do terreno do restaurante na tentativa de ocultar o crime e fugiu levando a arma, uma espingarda, segundo informou a Polícia Civil.

Guilherme sumiu após entrar sem autorização no pomar do restaurante Paraíso Tropical com três amigos, para colher frutas. Os amigos do adolescente contaram à polícia que ouviram um barulho de tiro, mas quando olharam para trás, só viram o jovem caído.

O corpo do jovem foi localizado na noite do dia 19, em um matagal, às margens da avenida Luís Eduardo Magalhães. Conforme Beto Pimentel, dono do estabelecimento, Barriga trabalhava cuidando dos animais e não como segurança.

Fabilson Nascimento Silva, de 31 anos, o Barriga, está foragido (Foto: Divulgação | SSP)

