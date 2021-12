Laudo aponta que acusada de matar irmãos pode ter alta

O resultado da perícia feita pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) na médica Kátia Vargas Leal Pereira, 45 anos, aponta que a oftalmologista está apta a receber alta médica. Ela pode ser presa a qualquer momento. O anúncio foi feito pelos promotores do Ministério Público do Estado da Bahia, Davi Gallo, Raimundo Moinhos e Nivaldo Aquino em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 16, na sede do MP, em Nazaré.

Conforme o laudo, a médica não sofreu lesões corporais externas e não depende de internação hospitalar. O documento aponta apenas uma instabilidade mental, mas que não justifica a internação.

O inquérito policial deve ser encerrado até esta sexta-feira, 18, e após a conclusão do procedimento, o MP entra com uma ação na justiça acusando Kátia Vargas Leal Pereira de homicídio doloso triplamente qualificado. Segundo os promotores a médica demonstrou desejo de vingança, pôs outras vidas em risco (além das vítimas) e não deu chance de defesa às vítimas. O tempo de prisão para esse tipo de crime é de 24 a 60 anos.

Antes, o Hospital Aliança, onde Kátia está internada desde o dia do acidente, divulgou um relatório médico em que recomenda que a oftalmologista continue na unidade em observação.

