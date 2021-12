Laudo afasta agressão em menino que caiu de prédio em Brotas

O laudo cadavérico de Guilherme Yokoshiro, 5 anos, morto após cair do 6º andar do prédio que morava em Brotas, em novembro de 2015, não apresenta sinais de violência e sim fraturas decorrentes da queda. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 23, pela delegada Maria Dail, responsável pela investigação.

"Tudo indica que a criança caiu por estar sozinha em casa, se viu sem ninguém e quis sair. Não foi encontrada nenhuma lesão de violência, apenas fraturas. O laudo aponta ainda que o menino caiu em pé", disse Dail.

O laudo Pericial ainda não chegou nas mãos da delegada. "Já mandei um ofício para o DPT (Departamento de Polícia Técnica) cobrando, acredito que no começo de março eles enviem", informou a delegada. Ela acredita ainda que a demora no envio se deva à análise da rede de proteção, que segundo a delegada foi feita fora do DPT.

Dail informou ainda que busca ouvir quem instalou a rede no apartamento. "Os pais não se lembram, pois já tem mais de dois anos, estamos tentando descobrir, ouvir vizinhos para ver se localizamos", relatou.

O caso

Guilherme caiu da janela de um quarto no 6º andar do prédio onde morava com os pais na rua Ariston Bertino de Carvalho, por volta das 3h30, do dia 24 de novembro de 2015. Segundo os familiares, a criança estava em casa com o pai, mas este teria deixado o apartamento para ir a uma emergência médica, segundo versão informada pelo tio da criança. A mãe do garoto, Carla Verena Oliveira, é enfermeira e estava de plantão quando o filho morreu.

Mãe

A mãe do menino, Carla Verena Oliveira, disse à polícia que a morte do filho foi uma fatalidade. Ela, no entanto, disse não saber da saída de Rafael na madrugada em que ocorreu a morte.

Pai

Em depoimento a polícia, Rafael Yokoshiro, pai do menino, confirmou que já havia deixado o filho sozinho outras vezes. Por esse ato, Rafael Yokoshiro, pode ser indiciado por abandono de incapaz, com agravante da morte da criança e de ele ter sido deixado sozinho por um familiar, no caso, o pai. A pena varia de prisão de 4 a 12 anos.

Contudo Rafael não detalhou no depoimento o que fez nas duas horas que ficou fora de casa no dia do ocorrido.

Depoimentos

O porteiro do prédio tinha dito em depoimento que o pai do garoto já tinha saído outras vezes durante a madrugada.

