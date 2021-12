Lars Grael participa de Experience Day em Salvador

O velejador e medalhista olímpico Lars Grael realiza no dia 28 de abril a palestra de encerramento do Experience Day 2014. O evento da DeVry Brasil, que está em sua quinta edição, acontece no campus da Faculdade Ruy Barbosa, na avenida Paralela, às 18h.

Para participar, os interessados (visitantes e alunos) podem adquirir o ingresso por meio da doação de 1kg de alimento não perecível, que será doado a uma instituição de caridade.

A troca pelos ingressos pode ser realizada nos balcões de atendimento dos campi Paralela, Pituba e Rio Vermelho. Além da palestra, o evento contará ainda com a apresentação da banda Herbert & Richard e outras atividades. Confira a programação completa aqui.

