Largo Dois de Julho será revitalizado em 8 meses

O largo Dois de Julho será totalmente modificado por intervenções da prefeitura nos próximos oito meses. A licitação será lançada em 30 dias e as obras devem durar 180. A revitalização da área está orçada em R$ 2,6 milhões.

O projeto prevê a implantação de um mercado, no largo, para o comércio de carne, frutas e legumes; a reforma dos quiosques de flores, na Carlos Gomes; e a requalificação das ruas da Forca e do Cabeça.

O mercado será implantado em frente à fonte do bairro, no espaço onde hoje funcionam quatro boxes para comercialização de frutas, frios, grãos e frutos do mar.

O número de compartimentos será ampliado para dez - quatro serão destinados à comercialização de carnes e peixes; um, à venda de frios; e cinco, à de frutas, legumes e produtos diversos.

Ao lado do estabelecimento, será reservado um espaço para 44 barracas desmontáveis e padronizadas.

De acordo com a secretária municipal de Ordem Pública, Rosemma Maluf, os ambulantes que hoje atuam na pista da rua do Cabeça serão transferidos para esta área.

"A intenção é ordenar estes vendedores. Para isso, manteremos fiscalização permanente depois das obras", disse a secretária.

Ainda conforme Rosemma, a destinação de quatro boxes para a venda de carne e peixe visa acabar com a ilegalidade de pessoas que comercializam esses produtos na via pública. "A legislação federal proíbe esse tipo de venda, devido às condições de higiene", afirmou.

Para Ana Licks, professora de arquitetura da Universidade Salvador (Unifacs), a organização das feiras em mercados é uma iniciativa positiva. "A organização não descaracteriza as feiras quando os comerciantes são preservados", opinou.

A próxima feira a ser organizada será a do Jardim Cruzeiro. Contudo, ainda não há previsão para a conclusão do projeto.

Infraestrutura

Segundo Tânia Scofield, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FML), os boxes do Dois de Julho terão ponto de água, luz e esgoto. "Houve preocupação com a higiene do local. Haverá reservatórios de lixo tampados no exterior e banheiros", afirmou.

Atualmente, alguns comerciantes improvisam o uso da água com baldes, devido à problemas com a tubulação.

Para João Francisco Prazeres, 56, que vende frutas no boxe 2, há 14 anos, a reforma veio em boa hora. "Eu pensava em fazer uma obra para melhorar o espaço, agora não vou precisar mais investir nisso", disse.

Conforme Tânia Scorfield, as ruas da Forca e do Cabeça, que apresentam desnível no pavimento e buracos no passeio, serão totalmente revitalizadas. A do Cabeça também passará por drenagem.

Para Gilson Lima, 46, dono do bar Bola Verde, um dos dez que funcionam na rua do Forca, as obras serão bem-vindas. O local, segundo ele, é visitado por moradores de bairros diversos, em busca do ensopado de feijão que é servido no local todas as manhãs, diariamente.

Com as obras, o reservatório da antiga fonte do bairro, ao lado da rua da Forca, será retirado, segundo a presidente da FML, a pedido dos moradores: "O local acumula sujeira e urina".

O projeto de recuperação do largo faz parte da revitalização da avenida Sete de Setembro e entorno, que inclui a intervenção das praças Barão do Rio Branco (Relógio de São Pedro) e São Bento. Esta etapa terá investimento de R$ 1 milhão e a licitação será publicada ainda este mês, conforme a prefeitura.

