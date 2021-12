Largo Dois de Julho ganha novos mercados

Os novos mercados municipais Dois de Julho e das Flores, em funcionamento há cerca de três meses, foram entregues oficialmente aos comerciantes e moradores do Largo Dois de Julho (Centro) na manhã deste sábado, 19, em solenidade presidida pelo prefeito ACM Neto.

Na ocasião, o prefeito entregou à população, ainda, a Praça Inocêncio Galvão e as ruas da Forca e do Cabeça, que foram requalificadas com projeto paisagístico e iluminação cênica nas árvores.

Instalações

Antes da inauguração, Neto visitou as instalações do mercado Dois de Julho, que teve as obras finalizadas em agosto deste ano. O mercado, que abrigava anteriormente quatro boxes, foi ampliado e, agora, conta com 12 espaços equipados com balcões frigoríficos.

A área externa, próxima à Praça Inocêncio Galvão, ganhou novo espaço para receber até 70 feirantes. Já o Mercado das Flores teve as vias de acesso, o tráfego de carga e descarga e o sistema de drenagem revisados.

“Estávamos acostumados com uma estrutura precária. Agora, os clientes estão mais confortáveis para comprar e escolher os produtos”, disse o comerciante Jarbas Santana, 58, no bairro há 20 anos.

O novo ordenamento dos feirantes, no entanto, foi motivo de protesto realizado momentos antes da cerimônia de inauguração. Segundo eles, no novo espaço, não há procura pelos produtos vendidos.

Os feirantes solicitaram ao prefeito a revisão da organização da feira. Neto afirmou que irá marcar uma reunião, posteriormente, para tentar encontrar uma solução para o problema.

