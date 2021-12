Largo do Tamarineiro é último local a receber castramóvel

O Castramóvel, serviço de controle populacional de cães e gatos, vai encerrar as atividades em 2015 depois de atender no Largo do Tamarineiro até a próxima quinta-feira, 17. O dono do bicho de estimação deve levar os documentos originais de identidade, cartão do SUS e cartão de vacinação do bicho.

Para passar pela cirurgia, o cão ou gato precisa ter entre oito meses e cinco anos de vida, não apresentar problemas de saúde e ter peso superior a 1 kg. Em caso de esterilização de fêmeas, a mesma não pode estar em período gestacional. A ação é organizada pelo Centro de Controle de Zoonoses de Salvador (CCZ).

O agendamento da cirurgia e triagem para a verificação da saúde do animal é realizado sempre às segundas e terças-feiras e os procedimentos cirúrgicos acontecem na quarta e quinta-feira. Desde o início da campanha, em março de 2014, já foram executadas mais de 12 mil castrações.

Campanha em 2016

O ônibus veterinário passará por manutenção e retornará as atividades em janeiro de 2016. Na próxima etapa de atendimento, o serviço começará a funcionar no distrito sanitário do Rio Vermelho.

