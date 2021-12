Lapa receberá piso tátil e equipamentos de acessibilidade

Uma nova estrutura de acessibilidade foi elaborada na Estação da Lapa, para deficientes físicos, visuais ou pessoas que tenham dificuldades de locomoção. As escadas fixas receberam novos corrimãos em aço inox incrementados com passa-mão infantil e, no chão, foram instalados dois quilômetros de piso tátil.

O espaço também vai receber quatro elevadores: um exclusivo para deficientes, outro para carga e dois de utilização livre. De acordo com o secretário de Mobilidade, Fábio Mota, a intenção é atender à demanda de todos os tipos de passageiro que utilizam a estação.

"Antes, tínhamos a estação menos acessível do país. Hoje, ela está completamente diferente e está pronta para receber pessoas que têm qualquer problema de locomoção", disse.

Ambulantes

No projeto da Nova Lapa está prevista, ainda, a instalação de um camelódromo para abrigar os vendedores ambulantes que atuavam no interior da estação.

Os ambulantes, no entanto, informaram que não concordam com o espaço oferecido pela concessionária, situado em um terreno baldio ao lado da saída da estação, em Nazaré.

"O projeto não foi aceito, pois seria construído em um espaço onde o fluxo de pessoas é pequeno. Só sairíamos perdendo", afirmou o ambulante Carlos Alberto Santana, 51, que trabalhava no interior da estação e, hoje, é proprietário de uma barraca na área externa, ao lado do Colégio Central.

De acordo com o secretário Fábio Mota, o projeto do camelódromo será novamente discutido com os comerciantes.

