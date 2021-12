Lanchonetes da Fonte Nova são autuadas por venda de produtos vencidos

A empresa responsável pela administração da Arena Fonte Nova foi autuada pela Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), na segunda-feira, 5, durante uma ação de vistoria em lanchonetes da praça esportiva. Fiscais do órgão encontraram produtos como refrigerante e maionese com prazo de validade vencido. O material foi apreendido e destruído no local.

Além disso, fiscais ainda emitiram uma notificação por ausência de placas antifumo em toda a Fonte Nova, em descumprimento à Lei 12.546/2011. A legislação determina que avisos sejam afixados em local visível, informando a proibição do fumo em locais de uso coletivo, totalmente ou parcialmente fechados, públicos e privados.

A Arena têm até dez dias para regularizar as pendências e se adequar às normas vigentes do consumidor. Caso a irregularidade persista após o prazo, a empresa está sujeita a penalidades, como o recebimento de multa cujo valor pode variar entre R$ 300 e R$ 6 milhões.

A reportagem de A TARDE tentou entrar em contato com a assessoria da Fonte Nova, mas até a publicação desta reportagem não obteve resposta.

Esta foi a primeira operação realizada no estádio este ano. O próximo local a ser visitado será o estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Canabrava, em data a ser definida.

