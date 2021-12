Lanchonete reduz preço dos Clássicos do Dia

Os sete sanduíches consagrados e campeões de vendas da Mc Donald's está com uma promoção nova para seus clientes. Os classicos do dia passam a custar R$ 7,90 em todos os restaurante do Brasil.

Para contar essa novidade, a marca – em parceria com a DPZT e SunsetDDB – produziu dois filmes para TV e uma campanha digital em que usam o famoso quadro ParTOBA, para associar a queda de preço dos sanduíches de forma descontraída. A campanha completa está disponível nas redes sociais do McDonald´s, em @McDonaldsBrasil. Já o vídeo, pode ser conferido aqui.

