Lanchonete McDonald's da Graça é assaltada

Uma franquia do McDonald's localizada no bairro da Graça foi assaltada na manhã desta segunda-feira, 25. Segundo informações da Central de Polícia, os dois assaltantes prenderam os funcionários em uma sala e roubaram o dinheiro do cofre do estabelecimento.

A ação dos bandidos aconteceu por volta das 6h30. A gerente da unidade foi ouvida por uma guarnição da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Barra) e aconselhada a prestar queixa. Os assaltantes ainda não foram localizados.

Não há informações sobre a quantia levada do cofre ou o número de funcionários presentes na hora do assalto.

