Lanchas voltam a operar na travessia Salvador-Mar Grande após suspensão por mau tempo

As lanchas que fazem a travessia Salvador-Mar Grande voltaram a operar às 7h30 desta sexta-feira, 25, após a suspensão de quase 24h do serviço devido ao mau tempo na capital baiana e região metropolitana.

A informação foi confirmada pela assessoria da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). Com a demanda, há fila para o embarque nos dos terminais de Mar Grande, na Ilha de Itaparica, e de Salvador, no Comércio.

Ainda de acordo com a Astramab, até as 8h, três embarcações já tinham saído de Mar Grande com destino ao Terminal Náutico. A primeira lancha partindo da capital baiana saiu por volta das 8h30.

