Lanchas Salvador-Mar Grande operam com movimento moderado

A travessia marítima de Salvador para Mar Grande apresenta movimento moderado de passageiros, nesta quarta-feira, 26. As embarcações saem de 30 em 30 minutos de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio.

O sistema conta com oito embarcações em tráfego e quatro na reserva. Nesta quarta, o último horário saindo de Mar Grande será às 18h30 horas e de Salvador, às 19h30.

A procura por passagens da linha marítima Salvador-Morro de São Paulo é regular nos guichês do Terminal Náutico da Bahia. A viagem dura em média 2 horas e 20 minutos. As escunas do Passeio às Ilhas registram boa procura pelos turistas e estão zarpando do Terminal Náutico com boa ocupação.

