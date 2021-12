Lanchas operam normalmente na travessia Salvador-Mar Grande

As lanchas que fazem a travessia Salvador-Mar Grande operam normalmente na manhã desta sexta-feira, 14, no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio. O movimento no início do dia segue tranquilo e sem grandes filas.



De acordo com o presidente da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), Jacinto Chagas, mesmo depois de a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agerba) ter afirmado que pediria ainda hoje a interrupção do serviço, nenhum comunicado oficial chegou à associação.

"Estamos aguardando a notificação oficial da Agerba para que possamos interromper o sistema. Só após o recebimento deste comunicado é que a nossa assessoria jurídica irá providenciar os meios de parar”, afirmou.

Segundo o Capitão Mathias, responsável pelo Departamento de Segurança do Tráfego Aquaviário da Capitania dos Portos, que fiscaliza as embarcações para realizar a travessia, não há irregularidades na segurança dos equipamentos. “As embarcações possuem laudos periciais de acordo com a norma marítima, ratificados e plenamente seguros pelo sistema da Capitania dos Portos”, declarou, em entrevista a uma emissora de TV, na manhã de hoje.



O presidente da Astramab reitera a informação da Capitania e completa: “Ninguém melhor do que a Capitania dos Portos para dizer se uma embarcação está cumprindo as normas ou não. Infelizmente não sabemos o porquê desta ação e só nos resta aguardar a decisão. Também não dá para garantir que vamos continuar funcionando, porque ainda não recebemos o comunicado. Assim que recebermos, teremos a obrigação de parar”, disse.

Segundo Jacinto Chagas, todas as embarcações possuem o número de coletes salva-vidas referente à capacidade máxima de cada embarcação, além de 10% da capacidade em coletes para crianças, assim como bóias circulares. Os barcos maiores possuem balsas. "Estou no sistema há 12 anos e não me recordo de nenhum acidente".

O jornaleiro Ivany da Conceição diz que há 38 anos viaja para Mar Grande, região onde trabalha. "Sem as lanchas, vai complicar muito pra gente. Gasto com a lanca, R$7 para ir e voltar. Pelo ferry, vou gastar R$16 e ainda vou ter que pagar uma kombi para ir de Bom Despacho até Mar Grande". Ele também não se lembra de acidentes na travessia. "A gente vê toda hora problemas no ferry, o que não vemos com a lancha. Como é que a lancha é insegura?".

O sistema de travessia Mar Grande-Salvador, que opera há 50 anos, conta com 160 funcionários e 13 embarcações de capacidade máxima que varia entre 137 e 300 passageiros. São transportados, em média, 10 mil usuários diariamente.

* Com informações de Paula Pitta, A Tarde On Line

