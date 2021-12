Lanchas da travessia Salvador-Mar Grande têm grande procura

É intenso o movimento de passageiros na travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande na manhã deste sábado, 7. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia, muitos usuários estão atravessando para passar o final de semana em localidades da Ilha de Itaparica. As saídas no Terminal Náutico estão ocorrendo a cada 15. A expectativa da Astramab é que esse grande fluxo de passageiros siga até por volta das 11h.

Dez embarcações estão em tráfego desde às 5h, operando em boas condições de navegação na Baía de Todos os Santos. A viagem entre a capital e Mar Grande dura entre 35 e 40 minutos. O último horário saindo de Salvador será às 20h e de Mar Grande, às 18h30.



A travessia Salvador-Morro de São Paulo também registra boa procura, informa a Astramab. A previsão da associação é que todos os catamarãs deixem o terminal com lotação completa. Os horários oferecidos hoje são 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. Do Morro para Salvador, 9h, 9h30,11h30, 13h30 e 15h.

