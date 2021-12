Lanchas da travessia para Mar Grande voltam a operar após suspensão

As lanchas que operam na travessia Salvador-Mar Grande voltaram a funcionar na manhã desta sexta-feira, 23, véspera de São João. O sistema ficou interrompido das 7h às 10h, por conta da maré baixa na Baía de Todos-os-Santos.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), assim que as condições ficaram favoráveis à navegação, quatro embarcações saíram levando os passageiros, aliviando o fluxo de pessoas no Terminal Marítimo do Comércio. Não há registro de filas.

O intervalo entre um barco e outro é de 15 minutos. De acordo com a entidade, a previsão até as 18h, horário que sai a última embarcação para a ilha, é que cerca de 12 mil pessoas utilizem o serviço. Para quem vem no sentido inverso, o último horário é às 18h30.

Catamarã

Os catamarãs para Morro de São Paulo funcionam normalmente com saídas regulares às 13h e 14h30. Já para quem sai de Morro para a capital, os horários são às 11h30, 13h e 15h.

