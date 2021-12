Lancha pega fogo na Baía de Todos-os-Santos

Uma lancha pegou fogo na noite deste domingo, 1º, na região da Gamboa, na Baía de Todos-os-Santos, em Salvador. Uma pessoa que estava no interior da embarcação foi resgatada e não ficou ferida.

Segundo informações da Marinha do Brasil (MB), a lancha de nome 'Germana II' foi atendida por volta de 18h30 por um rebocador de apoio portuário.

Não há informações sobre as causas do incêndio e um inquérito deve ser instaurado pela Marinha para investigação do caso.

