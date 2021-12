Lancha pega fogo na Baía de Todos os Santos

Uma lancha pegou fogo na Baía de Todos os Santos na manhã desta sexta-feira, 20, próximo à Bahia Marina, em Salvador. Segundo informações da Marinha do Brasil (MB), a embarcação de esporte e recreio 'Minduza' estava com dois passageiros a bordo.

Em nota, a Marinha informou que recebeu o chamado para a ocorrência por volta de 7h45, procedendo com o encaminhamento de uma lancha de Inspeção Naval (IN) da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) para o local do incêndio e, depois, enviando outras embarcações de apoio.

No incêndio, segundo o órgão, não houve vítimas e não foram registrados sinais de poluição na água. Haverá a instauração de um inquérito para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Confira nota da Marinha, na íntegra:

"A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN), informa que, por volta das 7h45 de hoje (20), tomou conhecimento sobre um incêndio a bordo da embarcação de esporte e recreio 'Minduza', nas proximidades da Bahia Marina, no interior da Baía de Todos os Santos, com dois passageiros a bordo.

Imediatamente, foi enviada uma lancha de Inspeção Naval (IN) da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) ao local do incêndio, a fim averiguar a situação e, caso necessário, prestar socorro aos ocupantes da embarcação. Em seguida, a Marinha também enviou o Navio Balizador 'Tenente Boanerges' e mais duas embarcações de IN da CPBA. No momento, mais um navio da MB está no local, o Aviso de Patrulha 'Dourado'. Não houve vítimas e, por ora, não foram observados indícios de poluição hídrica.

As causas, circunstâncias e responsabilidades pelo ocorrido serão determinadas em inquérito instaurado pela Marinha do Brasil".

