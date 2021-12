Lancha pega fogo em alto mar perto de Salvador

Uma lancha “Mais Alegria” pegou fogo e naufragou na manhã deste domingo, 22, a cerca de 2 milhas náuticas – 3,6km da costa, na altura do bairro do Rio Vermelho, informou a Marinha do Brasil (MB). Ainda segundo a MB, três pessoas estavam a bordo e foram resgatados por outra embarcação que passava nas proximidades, ninguém ficou ferido.

Os tripulantes foram levados por volta das 12h para o pier da Capitania dos Portos, onde foram submetidos a uma avaliação médica.

O Comando do 2° Distrito Naval, informou que por volta das 9h30 deste domingo, a Capitania dos Portos da Bahia foi comunicada por banhistas sobre a ocorrência e imediatamente, deslocou para o local um navio e uma lancha de Inspeção Naval, bem como solicitou apoio ao Grupamento Aéreo da Polícia Militar, a fim de prestar socorro à embarcação sinistrada.

As causas e responsabilidades pelo ocorrido serão determinadas em inquérito administrativo instaurado pela Marinha do Brasil.

