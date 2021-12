Lancha de Marinha colide com barco em São Tomé de Paripe

Uma das lanchas da Marinha que fazem a guarda no mar para evitar a aproximação de curiosos à Base Naval de Aratu, onde a presidente Dilma Rousseff descansa no recesso de fim de ano, abalroou na tarde deste sábado, 29, uma embarcação que faz transporte de passageiros entre São Tomé de Paripe e a Ilha de Maré. As cinco pessoas que estavam na embarcação "Na Mira 1", caíram no mar e foram resgatadas pela tripulação da Marinha. O pequeno barco não afundou, mas ficou com o lado do choque avariado.

O operário de construção civil Renilton Simões, um dos passageiros, ficou revoltado com o acidente, inclusive porque perdeu o celular e sofreu uma pancada no braço direito. "Eles jogaram a lancha em cima da gente, sem necessidade, pois o barco estava na rota sinalizada pela Marinha para não chegar próximo da Praia de Inema", disse. "Se tivesse alguma criança no barco poderia morrer", completou, avisando que iria "tomar suas providências".

Segundo as regras de navegação, uma embarcação não pode cruzar a frente de outra, mas a tripulação do barco da Marinha não quis comentar o caso. Ninguém informou ao menos se o dono da pequena embarcação será ressarcido pelos danos provocados pela manobra indevida. A única providência tomada pelos marinheiros foi levar os passageiros (exceto Renilton) e o piloto para uma ambulância que estacionou na Praia de Inema.

*Colaborou Lúcio Távora e Catiane Magalhães

