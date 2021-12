Lançamento de revista promove manhã lúdica para pais e filhos

Objetos do dia-a-dia, baldes e vasilhas renderam muita diversão para as crianças que foram, na tarde do sábado, 13, ao Largo de Santana, no Rio Vermelho, para o lançamento da revista Vamos Brincar?!.

A proposta, de acordo com Tainan Guimarães, uma das organizadoras, era divertir não só as crianças mas, também, os adultos com brincadeiras livres que estimulam a criatividade.

"A ideia é trazer os elementos e deixar as crianças livres para experimentarem, pensar o brincar como ferramenta de desenvolvimento", explica Tainan.

A educadora Patrícia Sampaio trouxe a filha Sofia, 6 anos, para o evento e acha que projetos desse tipo deveriam ser incentivados na cidade. "Precisamos de mais atividades desse tipo. Tirar as crianças da tecnologia, de shopping. Nada como estar ao ar livre", conta.

Dalene Pelegrino, 34 anos, levou o sobrinho e apoiou a ação. "A iniciativa é fantástica. Estava pesquisando justamente isso. Alguma ação infantil diferente, que pudesse tirar ele de casa e trabalhar com coisas lúdicas", comenta.

A revista, voltada aos pais e distribuída gratuitamente, quer ajudar no desafio de educar os filhos. "Nossa ideia inicial veio de juntar psicologia com cultura. Queremos ser um canal para ajudar os pais", salienta Tainan Guimarães.

Cultura, também, é outro pilar da publicação bimestral, conforme conta Nany Lima, produtora cultural e idealizadora do projeto. "Cultura e educação são agentes transformadores. Queremos partir disso para propor discussões sobre a educação", conta.

*Sob subervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo