Lançado edital de licitação para gestão do metrô de Salvador

O edital de licitação para operação do metrô de Salvador foi lançado na manhã desta sexta-feira, 24, em um evento realizado no Hotel Pestana, com a presença de senadores, deputados federais e estaduais, além de representantes dos governos estadual e municipal. Entre as autoridades, estavam o governador Jaques Wagner e os prefeitos ACM Neto, de Salvador, e Márcio Paiva, de Lauro de Freitas.

O documento será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no sábado, 25, e domingo, 26, convocando as empresas interessadas em apresentar propostas para o projeto de construção e operação do sistema metroviário. A obra será realizada por meio de Parceria Público-Privada (PPP), com investimento superior a R$ 4 bilhões, o que foi destacado pelo secretário da Casa Civil, Rui Costa.

Durante o evento, Wagner comentou que já existem quatro empresas interessadas em operar o metrô. O nome da vencedora da licitação será divulgado no dia 30 de julho, na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).

As propostas serão definidas por meio de leilão realizado a partir do dia 15 de julho e a assinatura do contrato será no mês de setembro. Já o início das obras está agendado para outubro.

A assinatura do contrato será em setembro e a empresa terá 180 dias para apresentar um projeto de extensão da Linha 1 (trecho Acesso Norte - Pirajá) até Águas Claras. A finalização da Linha 1 também está prevista no edital, assim como a construção da Linha 2 (Bonocô - Lauro de Freitas) e a operação de todo o sistema do metrô.

Outros prazos - A empresa que vencer a licitação irá controlar o sistema metroviário por 30 anos. Destes, três serão para construção e 27 de operação. O edital aponta que o subsídio será feito em 36 contraprestações. A operadora terá total responsabilidade pela gestão, execução e custos com a manutenção do metrô.

O governo prevê que o primeiro trecho da Linha 1, ligando a Estação da Lapa até o Retiro, seja concluído até a Copa de 2014. O segundo, até a Estação Pirajá, em dezembro do mesmo ano. A partir de 2015, o planejamento é o avanço da Linha 2 pela região do Iguatemi e Avenida Paralela, chegando até Lauro de Freitas em 2017.

No total, serão 42 km de extensão e 20 estações, sendo 11 terminais integrados com o sistema de ônibus municipal, BRT e três do subúrbio. A passagem custará R$ 3,10 e o bilhete de integração, R$ 3,90.

