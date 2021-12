Parte de um trecho das obras do metrô na Avenida Paralela levou muita lama, nesta quinta-feira, 30, à via, por conta da chuva que atinge Salvador nesta manhã. Em um acesso da obra, transbordou água e lama para a pista, que ficou alagada.

Inicialmente noticiamos como sendo uma contenção que havia rompido no local mas, segundo a assessoria da CCR Metrô, trata-se de um "local de acesso aos equipamentos da obra", onde houve um escoamento de barro, por conta da chuva.

O problema deixou o trânsito congestionado na região. Mas equipes da CCR conseguiram limpar a via entre as futuras estações do Imbuí e do Centro Administrativo da Bahia.

Lama escorre de obra do metrô e Paralela fica alagada | Foto: Divulgação/ATarde

