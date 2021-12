Laje de posto desaba e impede roubo de cofre na av. Luís Eduardo

O posto Shell da avenida Luís Eduardo Magalhães, na altura do bairro São Gonçalo do Retiro, foi alvo de criminosos na madrugada desta sexta-feira, 10, por volta de 3 horas.

Eles tentaram explodir o cofre do estabelecimento, mas parte da laje do escritório, onde o equipamento estava, desabou. Com isso, a tentativa de roubo foi frustada, de acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom).

Os envolvidos não foram localizados.

