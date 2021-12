Laje de obra desaba e deixa dois feridos na Vila Laura

Dois operários ficaram feridos, após a queda de uma laje da garagem de uma das cinco torres do empreendimento Villa Privilege, localizado na Vila Laura. O acidente ocorreu por volta das 14h30 desta quarta-feira, 4.

Florisval de Jesus Santos, 58 anos, morador de Sussuarana Velha, sofreu escoriações, um corte na cabeça e teve um ferimento no braço esquerdo. Ele foi levado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE). Deu entrada por volta das 15h, passou por raio x e tomografia e passa bem. Antônio Cezar de Almeida teve um corte na mão, foi atendido no local do acidente e liberado.

Segundo nota divulgada pela construtora Syene, o desabamento ocorreu porque o escoramento da concretagem cedeu. "Todos estavam usando EPI [equipamentos de proteção]", informou a nota.

Ainda segundo a nota divulgada pela construtora Syene, a área foi interditada para averiguação das causas do ocorrido. Logo após o acidente, todos os operários da obra foram liberados.

Sindicalista

"O escoramento já tinha mais de um ano, pois a obra estava parada e voltou a funcionar agora. A empresa que aluga o material fez vistoria, mas não detectou o problema", informou Armando de Jesus, diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil (Sintracom-BA).

De acordo com ele, no momento do acidente 30 trabalhadores estavam no local. Ao perceberem que a laje estava desabando, alguns colegas gritaram para que todos saíssem às pressas. Eles estavam a uma altura de cerca de 15 metros.

Histórico

Em 2011, dois operários morreram e um ficou ferido no mesmo canteiro de obras. Os trabalhadores do Villa Privilege foram atingidos por vigas metálicas que se desprenderam enquanto estavam sendo içadas no suporte do guindaste.

Muitos casos de acidentes graves acontecem todos os anos. "Só na Bahia, foram seis acidentes com mortes este ano", informou Armando.

No mesmo ano, um acidente em uma obra da construtora Segura matou nove operários na região do Iguatemi.

