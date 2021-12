Lagoas da capital baiana são menos poluídas do que rios

As lagoas de Salvador são menos poluídas do que os rios que estão em território do município. Esta é conclusão de levantamento realizado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) entre março e abril deste ano.

Segundo a pesquisa, 16,6% das 13 lagoas monitoradas pelo órgão na capital baiana apresentam alto índice de poluição. Já entre os rios - só os grandes são sete - que estão exclusivamente em território do município, 81% têm elevado grau de poluição, conforme o estudo.

Estes dados serão apresentados e debatidos nesta sexta-feira, 25, durante o seminário Qualidade Ambiental dos Rios e Lagoas da Cidade de Salvador, que será realizado a partir das 9h, no Inema, em Monte Serrat.

O evento é aberto ao público e tem o objetivo de promover o debate sobre a importância dos rios urbanos e o cuidado com a água nas atitudes cotidianas, visando a mudanças de comportamento para um futuro mais sustentável, segundo pontua o coordenador de monitoramento do Inema, Eduardo Topázio.

De acordo com Topázio, a lagoa do Cascão, que fica na área do 19 BC, é a que obteve a melhor avaliação. Já o pior resultado obtido ficou com a lagoa do Urubu, na região de Campinas de Pirajá.

A pesquisa ainda apontou que 16% das lagoas estão em condições razoáveis e 67,4%, em boas condições.

Os sete grandes rios existentes em Salvador são: Camarajipe, Trobogy, Paraguari, Lucaia, das Pedras, do Cobre e das Tripas. O primeiro foi o que obteve a pior avaliação, enquanto o rio Cascão (desmembramento do das Pedras) foi o menos poluído, segundo o levantamento do Inema.

População

O rio considerado pelo Inema em situação mais ruim, o Camarajipe, corta a região do Iguatemi. "Está em uma área de grande população, por isso a poluição por esgoto é muito grande", disse.

Quem passa pelo entorno pode observar lixo espalhado pelo rio, além de sentir o mau odor que exala da água. "A população daqui vive em risco permanente. Quando chove, temos uma invasão de insetos por conta do rio", diz a aposentada Gildélia Pinto, 47. "Há rato, barata e outros insetos e animais. Estamos expostos a doenças", critica.

Na lagoa do Parque de Pituaçu, apesar de as condições da água não serem consideradas ruins, frequentadores reclamam. "Quando era criança, eu tomava banho nessa lagoa e até bebia a água. Hoje, não podemos mais nos arriscar", conta o vendedor Fred Santos, 34.

Na Boca do Rio, moradores reclamam da situação do rio das Pedras. A estudante Geórgia Soares, 40, conta que o local já foi um manguezal. "As pessoas não respeitam o meio ambiente, jogam lixo no rio", afirma.

Para Eduardo Topázio, a ocupação irregular é um dos principais fatores que, historicamente, contribuíram para a degradação. "São ocupações que transformam o rio em esgoto", diz.

Para melhorar a condição dos cursos de água natural, ele sugere que se invista na recuperação das matas ciliares (que margeia os rios) e em esgotamento sanitário: "É preciso também frear a ocupação irregular e preservar as matas existentes".

A equipe de reportagem de A TARDE contatou a assessoria do secretário municipal da Cidade Sustentável, André Fraga, para saber quais ações a prefeitura tem desenvolvido para recuperar os rios, mas foi informada de que ele estava em reunião.

