Lagoa Grande em Feira de Santana passa por revitalização para preservar fauna e flora

A Lagoa Grande em Feira de Santana, a 109 km de Salvador, passa por obras de revitalização e por isso o coordenador do Zoológico de Salvador, Vinícius Dantas, e técnicos da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) visitaram o local com o objetivo de preservar a fauna e flora local.

Com um tamanho similar ao Dique do Tororó, a lagoa abriga espécies da fauna e da flora típicas da segunda maior cidade baiana, conhecida como Princesa do Sertão.

Desde que a limpeza do espelho d’água foi realizada, com a retirada da vegetação típica (taboa) que prolifera em ambientes insalubres, e de toneladas do material orgânico acumulado no solo, antigos habitantes passaram a ser vistos com frequência, tomando sol - jacarés do papo amarelo.

De acordo com Vinicius, o jacaré de papo amarelo não oferece risco à população, desde que seja respeitado seu espaço. "São animais protegidos por lei que vivem muito bem em regiões como essa de grande cobertura hídrica, se alimentando de aves, peixes e cobras. Antes de nós chegarmos aqui, eles já estavam. Lugares como esse que concentram fontes de água são importantíssimos para qualquer cidade e devem ser valorizados, não só pela beleza da lagoa como por todas as espécies da fauna existentes”, disse por meio de nota.

Além de passar orientações sobre como realizar o isolamento da área da Lagoa, Vinicius, que é veterinário, identificou algumas espécies de aves, durante um passeio em volta do local, de quase 2,5 km. “Encontrei o passarinho conhecido como chapéu de couro, que já não vemos mais na capital, o quero-quero e três espécies de garças. A tendência é que com a qualidade do ambiente e a lagoa cada vez mais revitalizada, um número maior de aves apareça por aqui.”

Saneamento Ambiental

De acordo com a Conder, a quarta e última etapa das obras segue em andamento e irá garantir a preservação ambiental da Lagoa Grande, com a implantação do sistema de esgotamento sanitário nas comunidades vizinhas. No total, são mais de seis mil famílias beneficiadas, vivendo em 180 ruas que deixarão de contribuir para a poluição da lagoa.

A expectativa é que a área, responsável pelo abastecimento de água do município, entre as décadas de 50 e 70, se transforme no principal cartão postal da região, além de um centro de lazer ideal para a prática esportiva, reunindo pista de cooper, ciclovia, campo de futebol, quadras poliesportivas, academias ao ar livre e parques infantis.

