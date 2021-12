Lagoa dos patos passa a ser monitorada por técnicos

Começou a funcionar nesta terça-feira, 19, o monitoramento da Lagoa dos Patos, no bairro da Pituba, em Salvador. Conforme informações da prefeitura de Salvador, a ação faz parte de um conjunto de medidas de requalificação. Em 2017, a lagoa chegou perto de secar.

Foram instalados, em pontos específicos da lagoa, três poços piezométricos para monitoramento do seu nível de água. A ação foi acompanhada por técnicos da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis) e por geólogos consultores do programa de revitalização do manancial.

“Todo mês faremos uma leitura do nível de água da lagoa e da pressão com que essa água chega do aquífero ao local. Ao final de um ano será emitido um relatório que ajudará a entendermos a atual situação do manancial”, explica o doutor em Geologia Ambiental e consultor, Fernando Esteves, por meio de nota da assessoria da prefeitura.

A requalificação inclui ainda a substituição de algumas espécies de plantas às margens da lagoa e a fiscalização de poços artesianos no entorno. Uma proposta da Secretaria de Manutenção (Seman) também prevê a instalação de parque infantil, cachorrodrómo, academia da melhor idade, mudança na iluminação e a construção de uma passarela sobre a lagoa, além da renovação do paisagismo.

adblock ativo