Ladrões trocam tiros durante tentativa de assalto a loja

Uma loja de O Boticário no Comércio sofreu uma tentativa de assalto nesta sexta-feira, 10. De acordo com as testemunhas, houve troca de tiros durante a ação e dois carros chegaram a ser atingidos. Não há informações sobre feridos.

A situação assustou quem passava pelo local no momento. A Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom) foi informada dos disparos de arma de fogo no Comércio e encaminhou uma viatura da Polícia Militar (PM) para o local.

