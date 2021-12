Ladrões levam celulares de loja de eletrodomésticos em Pau da Lima

Uma loja das Casas Bahia, localizada na rua Jaime Vieira Lima, no bairro de Pau da Lima, em Salvador, foi assaltada no início da tarde desta quinta-feira, 8. De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o crime aconteceu por volta das 13h30.

Segundo o órgão, funcionários da loja informaram aos policiais da 47ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pau da Lima), que seis homens a bordo de três motos, roubaram aparelhos celulares do estabelecimento. A quantidade levada não foi divulgada.

A Stelecom também informou que os PMs realizam rondas na região na tentativa de identificar os bandidos, mas até esta publicação os criminosos não tinham sido encontrados.

Em nota enviada à imprensa, a empresa confirmou o assalto no estabelecimento.

Confira a nota na íntegra

A rede confirma que nesta quinta-feira (08/06), à tarde, houve um assalto em sua unidade localizada no bairro de Pau da Lima, em Salvador (BA). Nenhum colaborador ou cliente se feriu e a loja está funcionando normalmente. A empresa está colaborando com as investigações para resolução do caso, junto aos órgãos competentes.

