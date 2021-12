Ladrões de carro são presos no Cidadela pelo COE

Os assaltantes Wagner Santana Ligel, de 30 anos, e Jhonata Oliveira Santana, 20, foram presos nesta sexta-feira, 30, por uma equipe da Coordenadoria de Operações Especiais (COE), na Avenida ACM, altura do Cidadela. Os policiais chegaram até eles depois de receberem denúncia de que dois homens, com as características da dupla, estavam a bordo de um Chevrolet Astra, preto, placa JRA-6117, com a intenção de roubar outro veículo.

Wagner e Jhonata estavam com dois revólveres calibre 38 e, ao serem interrogados na sede do COE, informaram a localização de um Fiat Idea, roubado por eles poucas horas antes, no bairro do Imbuí. O Fiat Idea foi encaminhado à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) para ser devolvido ao proprietário. Já o Astra que era ocupado pela dupla terá a procedência investigada e passará por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Depois de autuados em flagrante por roubo, Wagner e Jhonata foram encaminhados ao Núcleo de Prisão em Flagrante da Justiça, no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

adblock ativo