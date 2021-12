Ladrões de cabelo se apresentam e são liberados na 10ª DT

Os dois homens apontados como autores de um assaltado contra o salão de beleza Mega It, no último dia 12, na rua Jaime Vieira Lima, bairro de Pau da Lima, apresentaram-se nesta segunda-feira, 19, na 10ª Delegacia Territorial (10ª DT - Pau da Lima) acompanhados por um advogado.

Jonas Jesus da Silva e Jutair Nazário Maciel Filho, o Malhado, ambos de 27 anos de idade, reconheceram-se nas imagens gravadas pelas câmeras de segurança do salão, confessaram o crime e se reservaram ao direito de ficarem calados na presença das autoridades.

A dupla entregou à delegada Elza Bonfim, titular da 10ª DT, uma mochila contendo 33 peças de megahair (cabelo utilizado para apliques em salões de beleza) e disseram que se tratava de todo o material subtraído do estabelecimento no bairro de Pau da Lima.

Proprietária

No entanto, segundo informações de uma das proprietárias do salão, ainda faltavam 17 peças dentre as que foram roubadas.

"Eles ficaram com os cabelos maiores (com 75 centímetros), que são os produtos mais caros, e apresentaram os menores (de 30 e 40 centímetros)", afirmou a empresária. Cada cabelo de 75 centímetros custa entre R$ 2 mil e R$ 2,5 mil, segundo ela, que denunciou ter sido rendida e agredida por Jonas no dia do assalto.

Jonas Jesus da Silva e Jutair Nazário Maciel Filho foram interrogados e liberados. Como não houve prisão em flagrante, eles não ficaram presos na delegacia e agora vão poder responder pelo crime em liberdade.

A dupla saiu da delegacia de rosto coberto e sem falar com a reportagem. O advogado deles, Kleber Andrade, também se recusou em conceder entrevista.

Apliques devolvidos pela dupla na delegacia (Foto: Fernando Amorim | Ag. A TARDE)

Sem recompensa

Como os suspeitos se apresentaram, ninguém levou a recompensa de R$ 1 mil prometida pelos donos do salão a quem fornecesse informações sobre os assaltantes que deram grande prejuízo ao estabelecimento.

À delegada Elza Bonfim, os dois disseram que viram os cabelos quando passaram de motocicleta e resolveram parar. E negaram o suposto envolvimento de uma cliente no crime, como algumas pessoas comentaram, e afirmaram que a arma usada seria de brinquedo.

"Não apresentaram a arma. Eles foram indiciados por roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo", disse a delegada. A dupla se apresentou após diversas incursões dos policiais da 10ª DT.

Euzeni Daltro Ladrões de cabelo se apresentam e são liberados na 10ª DT

adblock ativo