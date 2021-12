Ladrão rouba funcionárias de hospital e é preso em seguida

Gilberto dos Santos Souza Júnior, de 42 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira, 25, depois de roubar duas funcionárias do Hospital da Bahia, que saíam do trabalho. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito usou uma arma de fogo para atacar as vítimas nas proximidades da rua Clara Nunes, na Pituba. Ele levou o celular das duas.

No entanto, segundo a polícia, as vítimas logo acionaram a Polícia Militar, que rapidamente localizou e prendeu Gilberto. Ele foi levado para a 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba). Lá, a delegada Maria Selma solicitou o encaminhamento do assaltante para o Núcleo de Prisão em Flagrante da Justiça, no Iguatemi.

adblock ativo