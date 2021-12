Ladrão que matou motorista de ônibus em Itinga é preso 24h após o crime

Foi preso na tarde desta quarta-feira, 16, no Parque São Paulo, bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, Wellington Borges dos Santos, conhecido como “Neguinho”, de 30 anos, acusado pela polícia de ter matado o motorista de ônibus Pedro Jorge Santos, de 36 anos, na mesma localidade. Em depoimento à polícia, "Neguinho" disse que matou em legítima defesa, pois o motorista teria reagido e partido em sua direção. A prisão aconteceu 24h após o crime.



Diferentemente da versão apresentada à polícia de que o motivo da morte de Pedro Jorge teria sido a recusa em entregar seu aparelho celular, o acusado afirmou que, após praticar o assalto, pediu ao motorista que abrisse a porta do ônibus para ele sair. Segundo a versão do autor do disparo, Pedro teria se levantado e caminhado em sua direção, como se fosse detê-lo, pois solicitava aos passageiros que reagissem, mas ninguém o fez.



Welligton contou que o motorista tentou entregar o celular, mas ele não aceitou e, apontando a arma em sua direção, disse: "não está botando fé em mim, não?", atirando em seguida. No assalto, Welligton roubou cinco celulares e cerca de R$ 50. A arma do crime ainda não foi encontrada. O acusado disse que pediu o revólver emprestado de um adolescente de 15 anos e, depois de efetuar o assalto, devolveu ao dono.



O acusado vai ser enquadrado por crime de latrocínio (roubo seguido de morte) e ficará preso na carceragem da 27ª Delegacia de Polícia, em Itinga, já que a prisão preventiva já tinha sido requerida à juíza Patrícia Sobral, titular da Vara Crime de Lauro de Freitas.



Sepultamento - O enterro do corpo de Pedro Jorge aconteceu por volta das 16h desta quarta, no Cemitério Bosque da Paz, na Estrada Velha do Aeroporto. Colegas de profissão lotaram o cemitério e clamavam por justiça. A palavra "luto" estava escrita no fundo dos diversos ônibus que ficaram estacionados em frente ao cemitério.



Revolta e comoção marcou o sepultamento do motorista de ônibus Pedro Jorge

