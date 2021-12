Ladrão "homem-aranha" escala prédio e furta objetos na Barra

A polícia tenta identificar uma pessoa que escalou o terceiro andar do edifício Minerva, na rua Belo Horizonte, na Barra, nesta terça-feira, 18. O bandido "homem-aranha" furtou dois celulares e um notebook no imóvel, de acordo com a delegada Carmen Dolores, que investiga o caso.

Segundo ela, que falou ao Portal A TARDE sobre o caso nesta quarta, 18, não há informações sobre as características do ladrão, já que ele não foi visto pelos moradores. A família só notou o furto ao acordar "e perceber que os objetos foram subtraídos e a rede (de proteção) estava cortada".

A delegada disse que o edifício possui câmeras de segurança e as imagens já foram solicitadas para tentar localizar o criminoso. Ela acredita que ele conseguiu escalar até o terceiro andar, usando as grades dos apartamentos dos outros andares.

Segundo a delegada, essa é a primeira ocorrência desse tipo em mais de um ano, registrada na 14ª Delegacia. Antes, outro bandido agia de forma semelhante na região, mas acabou morrendo ao cair de um prédio em junho de 2015.

