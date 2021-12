Ladrão é preso logo após roubar ônibus na Boca do Rio

Um homem, suspeito de praticar vários roubos em coletivos na região do bairro da Boca do Rio, foi preso na manhã desta sexta-feira, 3, logo após ter assaltado passageiros em um ônibus que fazia o percurso Boca do Rio/Estação da Lapa.

Durante a prisão de Valmir Alves Gomes, 35 anos, policias do Grupo Especial de Repressão a Roubos a Coletivos (Gerrc), encontraram os pertences dos passageiros que foram roubados. Estava na posse dele, celulares das marcas Samsung, Motorola, Nokia, além de um par de tênis, uma pulseira e uma quantia de R$ 206,49.

Valmir foi encaminhado para a sede do Gerrc, na Baixa do Fiscal, onde foi autuado em flagrante por prática de roubo.

“Percebemos a incidência de assaltos na Boca do Rio, executados de modo semelhante e, depois de alguns depoimentos, conseguimos identificar o autor. Esperamos que, através da divulgação da foto, outras vítimas apareçam”, disse em nota o delegado Nélis Araújo, coordenador do Gerrc.

