Ladrão é preso após causar acidente e roubar táxi

Um homem foi preso após se envolver em um acidente e roubar o carro de um taxista no bairro do Itaigara, em Salvador, neste domingo, 24. O fato aconteceu na Rua Vanderlei Pinho, nas proximidades do Hiper Posto da Avenida Antônio Carlos Magalhães.

Segundo informações da polícia, primeiro, o homem teria roubado um carro (um Nissan) no Rio Vermelho, por volta das 14h30, e fugiu em direção ao bairro do Itaigara. O assaltante conduzia o veículo em alta velocidade quando perdeu o controle, atingindo outros dois carros que estavam estacionados na garagem de um dos condomínios da localidade. Ninguém ficou ferido.

Após a batida, o assaltante, que estava com uma pistola, rendeu um motorista de um táxi que estava por perto. "O taxista passava pelo local no momento do incidente e parou para observar a cena, achando que fosse outra pessoa qualquer. Mas o assaltante aproveitou a oportunidade para render e assaltar o motorista do táxi, que teve o carro roubado. Os moradores souberam do fato pela barulho que o bandido fez, arremessando o carro roubado contra os dois veículos", disse uma das moradoras da localidade, que preferiu não se identificar.

O taxista que foi roubado avisou à polícia e disse que um dos pneus do veículo estava furado. O assaltante acabou abandonando o táxi na Alameda dos Umbuzeiros, que dá acesso a ladeira da Transbordo, no bairro do Caminho das Árvores, onde foi avistado pelos agentes. Os policiais fizeram um cerco e conseguiram capturar o assaltante, que ainda trocou tiros com os agentes antes de ser preso.

adblock ativo