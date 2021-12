Ladrão é preso ao ser reconhecido em frente a delegacia

Marcelo Oliveira dos Santos, 27, foi preso nesta segunda-feira, 21, minutos após roubar passageiros e cobrador da Expresso Metropolitano, linha Simões Filho-Terminal da França. Ele foi detido por investigadores do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) ao ser reconhecido pelas vítimas quando passava próximo ao Complexo de Delegacias da Baixa do Fiscal.

Conforme um policial, Marcelo pegou o ônibus no bairro de Santa Luzia do Lobato, anunciou o assalto, saqueou as vítimas e desceu logo em seguida. Ele entrou num ônibus que vinha atrás e, na certeza de que havia realizado com êxito o crime, desceu alguns pontos depois e seguiu andando pela rua Luiz Maria.

Mas o que Marcelo não esperava era encontrar suas vítimas na entrada do complexo. "Quando eles (as vítimas) vinham chegando aqui, ele ia passando. Aí, o pessoal gritou e fomos atrás. Ele correu, entrou no Atacadão Recôncavo e foi preso lá no Uruguai, perto do Outlet (Center)", relembra o investigador.

Em prisão domiciliar, Marcelo Oliveira dos Santos disse que saiu da cadeia em fevereiro último, onde cumpria pena por roubo. Ele foi autuado em flagrante por roubo, pelo delegado Nelis Araújo, titular do Gerrc.

