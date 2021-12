Ladrão é preso antes de roubar carro forte

Preso em flagrante, o assaltante Moisés Vieira Silva, 35, foi impedido de roubar um carro forte por Policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) na estrada de Campinas de Pirajá na última sexta-feira, 27. As informações só foram divulgadas nesta segunda-feira, 30, pela Polícia Civil.

Interrogado pela titular da DRFR, delegada Francineide Moura, Moisés admitiu que atacaria, juntamente com alguns comparsas, os vigilantes de um carro-forte, quando estes fossem abastecer caixas eletrônicos.

Os policiais aprenderem uma espingarda de repetição calibre 12 com a numeração suprimida, sete munições, tipo balote, um colete antibalístico e uma máscara tipo brucutu que estavam escondidos no veículo Ford Escort, de cor prata, placa NTL-0802, licença de Lauro de Freitas, conduzido por Moisés. Ao cruzar com a viatura da DRFR, em Pirajá, o criminoso imprimiu maior velocidade, sendo perseguido e alcançado na localidade Granjas Rurais.

As investigações prosseguem, buscando identificar os outros ladrões que, segundo Moisés, participariam do assalto. Ele segue custodiado, à disposição da Justiça Criminal, enquanto os materiais apreendidos foram encaminhados para perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

