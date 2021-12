Ladrão é identificado por imagens do Youtube

Renei de Sá Santos, 19 anos, foi identificado como responsável pelo furto de objetos de freqüentadores da orla marítima de Porto Seguro. Ele chegou a postar um vídeo no Youtube, no qual aparece assaltando um casal de turistas na praia. Foi solicitado à Justiça a prisão preventiva do assaltante, cuja imagem no vídeo foi gravada por um comparsa adolescente, que vem sendo procurado.

Ao fugir da equipe da Delegacia Especializada de Proteção ao Turista (Deltur), na tarde desta quinta-feira (30), que o localizou na residência da família, na Invasão Alto da Vila, Distrito de Arraial d’Ajuda, Renei abandonou num matagal duas sacolas, contendo roupas, três máquinas fotográficas, óculos esporte e um relógio roubados recentemente por ele. Numa das sacolas havia também R$360,00 em espécie, além da cédula de identidade do assaltante.



Diante da repercussão da imagem do assalto disponibilizada no Youtube, Renei apagou fotografias suas postadas no Orkut e no Facebook, mas alguns internautas conseguiram transpô-las para outras páginas pessoais na rede social. “Renei já vinha sendo investigado e a imagem dele na internet auxiliou a polícia a localizá-lo”, informou o delegado Ricardo Feitosa, que já ouviu várias vítimas que registraram queixa na unidade policial.



Os objetos recuperados estão à disposição dos proprietários na sede da delegacia. Para reinvidicar algum objeto,entre em contato pelos telefones: (73) 3268-8610 e 3268-8212.Uma das máquinas fotográficas apreendida pela polícia pertence ao casal de turistas do Ceará que aparece sendo assaltado no vídeo.

